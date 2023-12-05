شبورة وضباب.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار على مدار اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت.

وأكدت أنه يوجد انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد نتيجة الشبورة المائية الكثيفة التى وصلت إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة أنه يوجد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وتابعت: "أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، كما أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة".

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يوجد نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

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