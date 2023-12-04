رئيس لجنة الخطة: الحكومة تلجأ للتنوع في مصادر الاقتراض لملء الفجوات التمويلية

كتب- سامح سيد:

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب، أن الحكومة لجأت للتنوع في مصادر الإقتراض لسد الفجوات التمويلية.

وأوضح "الفقي"، لمصراوي، أن السبب في ذلك يعود لضمان مليء الفجوة التمويلية بالاقترض من مصادر تمويل ميسرة وغير تقليدية في إطار ما يعرف باستراتيجية إدارة الدين العام.

وكشف أن الحكومة المصرية في هذا الإطار اتخذت إجراءات لاقتراض بضمان سندات الساموراي بالين بما يعادل 500 مليون دولار تسدد على 5 سنوات وبسعر فائدة ميسر - وكذلك الاقتراض بضمان سندات البندا باليوان الصيني بما يعادل 500 مليون دولار وبشروط ميسرة أيضا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات التنفيذية لطرح السندات، خاصة بعد أن تم الحصول على الضمانات الكافية من كل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي ساهمت مصر في تأسيسهما و في رأسمالها وباعتبارهما شركاء دوليين للتنمية.

وكانت الحكومة المصرية قد نجحت في إصدار سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، بنحو 3.5 مليار يوان (500 مليون دولار) كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.