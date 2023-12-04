نشرة منتصف الليل| تفاصيل حجز شقق سكن لكل المصريين.. وإعادة تشكيل صندوق مصر السيادي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 538 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

صندوق الإسكان الاجتماعي يُعلن تفاصيل الإعلان التكميلي لـ"سكن لكل المصريين"

كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل فتح باب الحجز والتحويل لمن هم خارج الأولوية في الإعلان السادس عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضافت عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، أنه تم فتح باب التحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"، بنظام التمويل العقاري، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

إحدى جرائم "السوشيال ميديا".. خيري رمضان يكشف حقيقة مرض شيخ الأزهر

عقب الإعلامي خيري رمضان، على حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال "رمضان"، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، إن انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء العاجل للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعتبر إحدى جرائم السوشيال ميديا للترويج لمرضه.

وأكد، أن الدكتور أحمد الطيب لم يعاني من أي مرض وهو بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر كان موجود ويشارك اليوم، في توقيع نداء الضمير وألقى كلمة في "كوب 28"، كما أنه ألقى كلمة من مكتبه وتحدث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال الرضع والخدج، كما أنه طالب بوقف العدوان على غزة.

ضبط 400 ألف دولار وأقراص مخدرة مع راكبين بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولتي تهريب أقراص مخدرة وخوالي 400 ألف دولار، وذلك بمبني الركاب رقم ٢ مع راكبين وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانوني معهم.

وقالت مصادر بالمطار، إن رجال الجمارك اشتبهوا في راكب مصري قادم من الدوحة على الطائرة القطرية، وبتفتيشه عثر معه على ١٩٦ كبسولة لعقار الترامادول المخدر، تم الضبط بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك وحسن مختار رئيس القسم المشرف على الصالة.

بعضوية العقدة وعكاشة.. قرار جمهوري بإعادة تشكيل صندوق مصر السيادي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 538 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء.

وحسب المادة الأولى من القرار يُعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات

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ننشر كراسة شروط الطرح التكميلي لشقق سكن لكل المصريين 3

ينشر مصراوي، تفاصيل كراسة شروط التحويل من الإعلان السادس عشر أو سكن لكل المصريين 3 إلى الطرح التكميلي والذي بدأ اليوم بـمشروع الإسكان الاجتماعي.

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ، اليوم الأحد، فتح باب الحجز والتحويل لمن هم خارج الأولوية في الإعلان السادس عشر من مشروع الإسكان الاجتماعى، للحجز في الإعلان السابع عشر .

رابط كراسة الشروط من هنا



