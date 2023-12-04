أمطار وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام بالظواهر الجوية

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بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

تحذيرات جديد من الطقس.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من الإثنين إلى السبت 09 ديسمبر 2023.

وأكدت الهيئة أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

- يوجد شبورة مائية تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

- أمطار خفيف بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

-شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية احيانا تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (30% تقريبا).

الأربعاء 06 ديسمبر 2023

-شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

- أمطار خفيف بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الخميس 07 ديسمبر 2023

-شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

الجمعة 08 ديسمبر والسبت 09 ديسمبر 2023

أمطار خفيفة الي متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.