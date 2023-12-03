على هامش زيارته المتحف المصري الكبير.. وزير السياحة والآثار يلتقي مجموعة من الزائرين

كتب-محمد أبو بكر:

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على هامش جولته التفقدية في المتحف المصري الكبير، بمجموعة من الزائرين المصريين والأجانب، خلال تواجدهم بمنطقة الدرج العظيم بالمتحف، ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي بدأ تنفيذها بالمتحف منذ مارس الماضي والتي تشمل كل من مناطق الدرج العظيم، والمسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.

وحرص الزائرين على التحدث والتقاط الصور التذكارية مع الوزير، حيث أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارتهم للمتحف وانبهارهم بهذا الصرح العظيم وما يقدمه للزائرين عن الحضارة المصرية العريقة وما سيضيفه للسياحة في مصر من تجربة فريدة ومتميزة.

من جانبه، حرص الوزير على الترحيب بالزائرين، واستمع إلى آرائهم حول تجربة زيارتهم للمتحف، متمنياً لهم زيارة سعيدة يستمعوا خلالها لما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة بها.

يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قام اليوم، بافتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الإنتهاء من مشروع تطويره. وعقب ذلك، قام بجولة تفقدية للمتحف المصري الكبير، في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال بالمتحف والاطمئنان على معدلات التنفيذ ووضع القطع الأثرية به.