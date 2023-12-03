صور.. توزيع الكنافة والبسبوسة أمام اللجان بروما في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

السفارة المصرية في الكويت تستقبل أبناء الجالية في ثالث أيام انتخابات

كتب- إسلام لطفي:

ظهرت السيدات في المشهد الانتخابي خلال تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وفي روما وزعت إحداهن الحلوى المصرية (كنافة وبسبوسة) على الناخبين احتفالًا بهذا العرس المصري.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.