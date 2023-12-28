"الكهرباء" تحذر المواطنين: 5 إرشادات لتجنب المخاطر أثناء الأمطار

كتب- محمد صلاح:

حذّرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة في بعض المناطق، التي قد ينتج عنها مخاطر متعلقة بمهمات الكهرباء.

وطالبت الشركة، المواطنين، بضرورة اتباع مجموعة من الإرشادات للحفاظ على حياتهم وتجنب تعرضهم للمخاطر في ظل الأمطار، وهي كالتالي:

1- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع سواء أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات.

2- عدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو غير المكشوفة.

3- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل في حال كانت الملابس مبتلة.

4- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

5- التواصل مع الشركة القابضة لكهرباء مصر للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة، وإبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة، من خلال الحسابات الرسمية للشركة.

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