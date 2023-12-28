أمين "الأعلى للشئون الإسلامية" خطيبًا.. نقل شعائر الجمعة المقبلة من مسجد السلام ببورسعيد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدًا على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بحي المناخ بمحافظة بورسعيد، ضمن الاحتفالات بعيدها القومي.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة حول "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، ويتلو القرآن الشيخ محمد حامد السلكاوي.

ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف، محافظة بورسعيد الاحتفالات بعيدها القومي، ويلتقي قيادات الدعوة والأئمة والواعظات، ويناقش مع المحافظ اللواء عادل الغضبان الاستعدادات لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.

وكرَّم الدكتور محمد مختار جمعة، أمس، الفائزين في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي عقدت بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 10 - 14 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 23 - 27 ديسمبر 2023 م.

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