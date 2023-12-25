"طاقة النواب" توافق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

كتب- سامح سيد:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

حيث عقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعين اليوم، برئاسة المهندس / طلعت السويدي ـــ رئيس اللجنة، وبحضور المستشار/ علاء الدين فؤاد ـــ وزير شئون المجالس النيابية، وليد جمال الدين ـــ رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور ممثلي وزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية)، الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

أكد المستشار/ علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات الهامة في مجال إنتاج الطاقة، و يتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.

وأضاف أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار، بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار فؤاد أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا ان مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدُف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على التنافسية العالمية.

وانتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.