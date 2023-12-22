نداءات القرآن للمؤمنين.. خطبة موحدة يلقيها أئمة المساجد اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة التي يلقيها خطباء المساجد اليوم، هو "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين".

وتنقل صلاة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص، وتكون خطبة الجمعة موحدة على مستوى جميع مساجد الجمهورية، كما حددت وزارة الأوقاف.

ونصت الخطبة على "أنه من نداءات القرآن الكريم للمؤمنين أمرهم بأعمال الخير والبر من الصدقة والجود والتكافل المجتمعي، فذلك زاد المؤمنين في الدنيا والآخرة حيث يقول الحق سبحانه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة البقرة:254]».

وتنطلق فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، غدًا السبت، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 100 متسابق من أكثر من 60 دولة هذا العام.

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