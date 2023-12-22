إعلان

BBC

نداءات القرآن للمؤمنين.. خطبة موحدة يلقيها أئمة المساجد اليوم

11:51 ص الجمعة 22 ديسمبر 2023

وزارة الأوقاف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة التي يلقيها خطباء المساجد اليوم، هو "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين".

وتنقل صلاة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص، وتكون خطبة الجمعة موحدة على مستوى جميع مساجد الجمهورية، كما حددت وزارة الأوقاف.

ونصت الخطبة على "أنه من نداءات القرآن الكريم للمؤمنين أمرهم بأعمال الخير والبر من الصدقة والجود والتكافل المجتمعي، فذلك زاد المؤمنين في الدنيا والآخرة حيث يقول الحق سبحانه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [سورة البقرة:254]».

وتنطلق فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، غدًا السبت، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 100 متسابق من أكثر من 60 دولة هذا العام.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة نداءات القرآن الكريم للمؤمنين مسجد عمرو بن العاص

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بث مباشر- شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

واشنطن بوست الأمريكية تكشف كذب روايات الاحتلال بشأن أنفاق مستشفى الشفاء بغزة
بدورته السادسة50 صورة ترصد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
كابوس المقاومة يُجبر "نخبة الاحتلال" على الانسحاب من غزة.. ماذا نعرف عن لواء جولاني؟