إعلان

BBC

"بلاش تشيل الهم".. منشور جديد لهاني الناظر ويُجيب على أسئلة متابعيه

10:49 م الخميس 21 ديسمبر 2023

هاني الناظر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سبحان الله على بني آدم، يفكر في بكرة ويقلق من بعده ويخطط لبعد بعده وهو لا يدري ماذا سيحدث بعد دقيقة واحدة".

وأضاف "الناظر": "بلاش تشيل الهم وتخاف وأعمل اللي عليك وخد بالأسباب وأسعى وقم بواجبك واجتهد وخليها على الله وأشكره وتفائل واستبشر خيرًا وقول يارب".

وجاوب هاني الناظر على أسئلة المتابعين الطبية وذلك على الرغم من إصابته بمرض سرطان الدم.

هاني الناظر الأمراض الجلدية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تأثرت قناة السويس بالتوترات في البحر الأحمر؟.. الفريق أسامة ربيع يوضح

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

واشنطن بوست الأمريكية تكشف كذب روايات الاحتلال بشأن أنفاق مستشفى الشفاء بغزة
بدورته السادسة50 صورة ترصد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
كابوس المقاومة يُجبر "نخبة الاحتلال" على الانسحاب من غزة.. ماذا نعرف عن لواء جولاني؟