خالد جلال ينعى فنان السيرك القومي الدكتور عبد الله مراد

كتب- محمد شاكر

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، مدير عام السيرك القومي الأسبق، الفنان الدكتور عبد الله مراد، وهو من الرعيل الأول لفناني السيرك القومي، والذي رحل عن عالمنا اليوم بعد رحلة طويلة من الإبداع في فنون السيرك.

وقال المخرج خالد جلال: فقدنا واحدًا من مؤسسي السيرك القومي الذين حملوا على عاتقهم تواجد هذا الفن الفريد على الساحة الفنية في مصر ومختلف دول العالم، رحم الله الفنان عبد الله مراد، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وشارك الفنان عبد الله مراد في العديد من المهرجانات المحلية والدولية لفنون السيرك وحصل على العديد من الجوائز، وتميز في فن السيرك بأداء مجموعة كبيرة من الفقرات كان أبرزها فقرة الترابيز، وشهد السيرك القومي خلال فترة توليه منصب مدير عام السيرك تقديم عدد من الفقرات الفنية الجديدة.

كما شارك الفنان عبد الله مراد، في عدد من الأعمال بالسينما منها "صاحب الجلالة" مع الفنان فريد شوقي، وفي المسرح شارك في مسرحية "البغبغان" مع الفنان محمد صبحي، وفي المسلسلات التلفزيونية يُذكر منها مسلسل "الأبطال" ومسلسل "الملك فاروق"، ومسلسل "رقم مجهول".

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