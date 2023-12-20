وزير الزراعة يؤكد أهمية التركيز على إنتاج واستنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية

القاهرة- أ ش أ:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية التركيز على البحوث التطبيقية وإنتاج واستنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية، والاهتمام بالبحوث المتعلقة بحل مشاكل الملوحة والاهتمام بإنتاج المحاصيل العلفية وتطوير وتحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والاهتمام بالإنتاج السمكي، وكذلك تبني استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لصغار المزراعين، والاهتمام بتطوير التعاونيات الزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR) الدكتورة أسمهان الوافي والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات المرتبطة بالزراعة.

وقدم القصير التهنئة للدكتورة أسمهان الوافي على توليها منصب المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدوليةK متمنيا لها النجاح والتوفيق في إدارة شئون هذه المجموعة، ومعربا عن أمله في أن تكون للمجموعة الاستشارية المزيد من آفاق التعاون مع المراكز البحثية المناظرة بوزارة الزراعة خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء الأنشطة التي تنفذها المجموعة الاستشارية عبر مراكزها المختلفة في مصر بالتعاون مع مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، والتي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار الوزير إلى ضرورة أن يتم وضع أولويات الدولة المصرية في قطاعي الزراعة والمياه بالاستراتيجية الجديدة لمجموعة الــ "CGIAR" للفترة من 2025 – 2027، في ظل التغير المناخي والشح المائي ومشاكل الملوحة وغيرها.

كانت المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية قد أنشئت عام 1971 وهي مؤسسة علمية غير هادفة للربح لدعم البحث العلمي الزراعي على مستوى العالم، خاصة الدول النامية، بغرض زيادة دخل صغار المزارعين في المناطق الجافة والبيئات الزراعية الهشة، وتضم المجموعة تحت مظلتها 15 من المراكز الدولية ومكاتبها الإقليمية، والتي تغطي مجالات البحث العلمي الزراعي في التخصصات المختلفة.