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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

02:39 م السبت 02 ديسمبر 2023

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع المجلس القوم

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كتب- محمد سامي:

وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز وتطوير أوجه التعاون في المجالات البحثية والفنية والتطبيقية.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ البحوث التطبيقية المشتركة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتطوير ركائز العمل البحثي وتبادل ونقل الخبرات والتدريب المستمر للباحثين من الطرفين، وذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة في المشاركة الفعالة والمساهمة في خدمة المجتمع المصري والتعاون المشترك مع مختلف الجهات البحثية والعلمية بالدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، اللواء محمد متولي، مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من مسئولي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

القوات المسلحة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

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