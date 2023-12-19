انطلاق منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز "IMWF" بشرم الشيخ -صور

كتب- مصراوي:

انطلق منتدى منظمي حفلات الزفاف والمؤتمرات والحوافز، ( IMWF)International MICE & Wedding Forum ، أمس الإثنين، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي تُعقد فعالياته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 حتى 21 ديسمبر الجاري، وتنظمه شركة "إنفينتوم جلوبال" التركية.

ويشارك في المنتدى 250 مشاركًا من كل دول العالم للترويج لسياحة حفلات الزفاف؛ هذا النمط الفريد من السياحة، وتشجيع المشاركين بتنظيم حفلات زفاف في مدينة شرم الشيخ التي اجتذبت العديد من هذه الحفلات خلال السنوات الماضية.

وشارك الأستاذ عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في افتتاح المنتدى؛ حيث ألقى كلمة رحَّبَ خلالها بالمشاركين في المنتدى، وقدم عرضًا تقديميًّا استعرض خلاله المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الحديث عن التطور الذي تشهده البنية التحتية؛ لا سيما في المقاصد السياحية المصرية، مشيراً إلى استضافة مصر العديد من حفلات الزفاف في مدينة شرم الشيخ خلال العام الماضي.

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأنه من المقرر أن يشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في العديد من الحلقات النقاشية التي ستُعقد خلال أيام المنتدى، والتي ستشهد مناقشات وعروضًا تقديمية عن مستقبل هذا النوع من السياحة الفاخرة وما يتطلبه من تجهيزات في الفنادق والمنتجعات التي تستضيفه، كما سيُقام معرض للعارضين المصريين والأجانب على هامش ورش العمل لمدة يومَين للمشاركين في هذا المنتدى.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى السيد أحمد علي، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور إسلام نبيل، المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء.

وأشار بونيات أوزباك، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمنتدى، إلى أن خطة الشركة تهدف إلى التسويق لمدينة شرم الشيخ للسنوات الخمس القادمة؛ حيث تتميز بأنها مقصد سياحي قادر على المنافسة وجذب المزيد من حفلات الزفاف الهندية؛ وهي أهم سوق مصدرة لحفلات الزفاف.

جدير بالذكر أن الهيئة كانت قد شاركت في شهر سبتمبر 2022 في المؤتمر الأول لاتحاد منظمي حفلات الزفاف الهندي EMF Global، أحد أهم التحالفات التي تضم المتخصصين في تنظيم حفلات الزفاف والذي أُقيم بمدينة شرم الشيخ والتي حققت رواجاً بعد ذلك وحظيت بتنظيم العديد من هذه المناسبات خلال شهر ديسمبر 2022 وشهر أكتوبر من العام الجاري.

وتعد دولة الهند الدولة الأولى عالميًّا في تصدير حفلات الزفاف والثالثة في تصدير المؤتمرات وسياحة الحوافز والمؤتمرات عالميًّا.

وتعتبر شركة "إنفينتوم جلوبال" الشركة الرائدة في استجلاب سياحة حفلات الزفاف والحوافز والمؤتمرات إلى دولتَي تركيا وتنزانيا، وقد قامت بتنفيذ العديد من المؤتمرات خلال هذا العام.