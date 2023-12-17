أسامة كمال يسخر من تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي: بتفكرني بجول كابتن مجدي عبدالغني

إسلام لطفي

تناول الإعلامي أسامة كمال، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الفرنسية في مؤتمر صحفي اليوم، والتي قال فيها إن "أحداث 7 أكتوبر وقع خلالها عدد كبير من الضحايا المدنيين الإسرائيليين"، ليرد الإعلامي ساخرًا: "الجملة دي شبه شعار الكابتن مجدي عبدالغني بتاع جول كأس العالم.. أوعوا تنسوا الجول بتاعي"، حسب تعبيره.

أضاف خلال برنامجه مساء dmc، المذاع على قناة "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يعول على فرنسا في منع الحرب بلبنان، مستطردًا: "أي حرب اللي تمنعها؟ ده أنتوا شنيتوا غارة على مبنى ارفع علم فرنسا وقتلتوا موظف في الخارجية"ـ في إشارة إلى مقتل أحد موظفي الخارجية الفرنسية متأثرا بجراحه إثر غارة إسرائيلية.

استنكر "كمال" رد الفعل الفرنسي الذي لا يضاهي فداحة الغارة الأمريكية، قائلًا: "فين الكلام الكبير بتاع زمان؟ فين كرامة فرنسا؟ فين هنعمل وهنسوى".

وندد بعدم التحرك الدولي لإنقاذ الوضع في غزة؛ قائلا: "المواطنون في غزة يكافحون العدوان الإسرائيلي رغم الجوع والمرض والإصابات".

أدانت باريس، اليوم السبت 17 ديسمبر، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية وطالبت بـ"القاء الضوء" على هذه القضية "بأسرع ما يمكن".

وكان الموظف الذي يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002 ولم تكشف هويته وجنسيته، لجأ إلى منزل أحد زملائه في القنصلية العامة الفرنسية مع زميلين آخرين وأفراد عائلاتهم.