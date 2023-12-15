المفتي وشخصيات عامة في عزاء حرم محافظ البحر الأحمر
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:
بدأ منذ قليل، عزاء حرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في مسجد المشير حسين طنطاوي، بالقاهرة الجديدة.
وحرص على الحضور مبكرا الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق.
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