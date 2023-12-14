إعلان

BBC

البصل وصل ٤٥ جنيها.. نائب ينتقد وزير التموين لارتفاع أسعار السلع الأساسية

12:19 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى :

علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، على أزمة ارتفاع أسعار البصل بعد وصوله ٤٥ جنيهًا للكيلو، واستمرار الحكومة بمنع تصدير محصول البصل حتى ٣٠ مارس.

وأضاف إمام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الأربعاء، أن أزمة ارتفاع أسعار البصل هى امتداد غير عادي لعدم الإكتراث بحياة الناس، وأمنهم الغذائى، مبينًا أن المواطنين يصطفون فى طوابير كبيرة بالمحلة للحصول على السكر .

وتابع إمام، قائلًا: «هل وزير التموين لا يستشعر الحرج والمسؤلية السياسية تجاه ارتفاع أسعار السلع السياسية».

اقرأ أيضًا:

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445هجريا

"الأرصاد" تُحذر من حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار متفرقة وسحب

النائب عبد المنعم إمام مجلس النواب أسعار البصل وزير التموين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عبد المنعم سعيد :رفع الدعم عن الوقود إنجاز كبير

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

كسر 2000 دولار.. قفزة في أسعار الذهب عالميا بعد تثبيت الفائدة الأمريكية
"بشأن اليوم التالي".. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل الخلاف بين واشنطن وتل أبيب
الأرصاد تحذر: زيادة مفاجئة في درجات الحرارة بسبب مرتفع جوي.. فيديو