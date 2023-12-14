البصل وصل ٤٥ جنيها.. نائب ينتقد وزير التموين لارتفاع أسعار السلع الأساسية

كتبت -داليا الظنينى :

علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، على أزمة ارتفاع أسعار البصل بعد وصوله ٤٥ جنيهًا للكيلو، واستمرار الحكومة بمنع تصدير محصول البصل حتى ٣٠ مارس.

وأضاف إمام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الأربعاء، أن أزمة ارتفاع أسعار البصل هى امتداد غير عادي لعدم الإكتراث بحياة الناس، وأمنهم الغذائى، مبينًا أن المواطنين يصطفون فى طوابير كبيرة بالمحلة للحصول على السكر .

وتابع إمام، قائلًا: «هل وزير التموين لا يستشعر الحرج والمسؤلية السياسية تجاه ارتفاع أسعار السلع السياسية».

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