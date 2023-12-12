إعلان

BBC

الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات الدراسين برواق الجامع الأزهر

07:22 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

الدكتور محمد الضويني يعتمد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة اختبارات الدارسين برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية والعربية بمراحلها الثلاثة (تمهيدية ومتوسطة وتخصصية)، اليوم الثلاثاء، بحضور المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر الدكتور عبدالمنعم فؤاد، ومدير الجامع الأزهر الدكتور هاني عودة، مقدما التهنئة لكل الناجحين ومتمنيا لهم مزيد من التوفيق.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد إنه تقدم للاختبارات من 27 محافظة (10117) دارسا، حضر منهم (6297) دارسا، ونجح منهم (5670) دارسا، بنسبة نجاح عامة بلغت 90%، مبينا أن هذه الاختبارات استمرت لمدة ستة أشهر متواصلة.

الدكتور محمد الضويني يعتمد اختبارات الدراسين برواق الجامع الأزهر الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات وكيل الأزهر

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يوقع قانونًا لتغليظ عقوبات التحرش.. ما التفاصيل؟
عاجل| الوطنية للانتخابات: لا قرار بمد الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء