بالفيديو.. أستاذ طب عيون: بعض المكياج يسبب حساسية العين

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور شريف جمال الدين، أستاذ طب وجراحة العيون، إن حساسية العين والرمد الربيعى ينتشر بشكل كبير فى فترة الربيع، لافتا إلى أن حساسية العين موجودة طوال العام ويزداد تكاثرها فى فصل الربيع.

وأوضح أستاذ طب وجراحة العيون، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الرمد الربيعى يحدث نتيجة تغير الأجواء، وانتشار حبوب اللقاح، وتلامسها معه الجسم والعينين، وتبدأ الأعراض باحمرار العين، والهياج، ويمكن أن يكون بسيطا أو أن تكون عنيفة جدا".

وأضاف: "يمكن الوقاية من الرمد الربيعى بارتداء نظارة شمس والبعد عن أماكن الرطوبة، وارتداء نظارة واقية، وكذلك تنظيف المنازل من حبوب اللقاح خاصة الملابس والفرش، وغسل اليدين باستمرار، وبالبعد عن الدخان وبعض أنواع المكياج تسبب الحساسية".