إعلان

BBC

الناخبون يتحدون الأمطار ويحتشدون في لجان مصر الجديدة قبل ساعات من نهاية التصويت

07:24 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

لجان مصر الجديدة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:

واصل المواطنون التوافد على المقار الانتخابية في مصر الجديدة والنزهة وشيراتون مساء اليوم الثلاثاء، قبل أقل من ثلاث ساعات من نهاية ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتحدى الناخبون سوء الطقس وهطول الأمطار ليصطفوا أمام اللجان الانتخابية في الساعات الأخيرة ما يعكس الحرص على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الأهم لاختيار رئيس البلاد.

ويتصدر الصفوف شباب مصر جنبا إلى جنب مع المراة وكبار السن ليرسموا صورة لعائلة مصر الكبيرة في لجان مصر الجديدة فيما تحول المشهد في الخارج إلى احتفالات في حب مصر.

ومن المقرر أن تغلق لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة من مساء اليوم إيذانًا بختام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأول /الأحد/.

الناخبون يتحدون الأمطار الناخبون يحتشدون في لجان مصر الجديدة المقار الانتخابية في مصر الجديدة الانتخابات الرئاسية ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يوقع قانونًا لتغليظ عقوبات التحرش.. ما التفاصيل؟
عاجل| الوطنية للانتخابات: لا قرار بمد الانتخابات الرئاسية إلى يوم رابع
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء