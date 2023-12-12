الناخبون يتحدون الأمطار ويحتشدون في لجان مصر الجديدة قبل ساعات من نهاية التصويت

القاهرة - أ ش أ:

واصل المواطنون التوافد على المقار الانتخابية في مصر الجديدة والنزهة وشيراتون مساء اليوم الثلاثاء، قبل أقل من ثلاث ساعات من نهاية ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتحدى الناخبون سوء الطقس وهطول الأمطار ليصطفوا أمام اللجان الانتخابية في الساعات الأخيرة ما يعكس الحرص على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الأهم لاختيار رئيس البلاد.

ويتصدر الصفوف شباب مصر جنبا إلى جنب مع المراة وكبار السن ليرسموا صورة لعائلة مصر الكبيرة في لجان مصر الجديدة فيما تحول المشهد في الخارج إلى احتفالات في حب مصر.

ومن المقرر أن تغلق لجان الاقتراع أبوابها في التاسعة من مساء اليوم إيذانًا بختام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأول /الأحد/.