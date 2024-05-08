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خالد أبو بكر: ما تفعله مصر بسيناء أكبر من أي اتفاقيات

10:57 م الأربعاء 08 مايو 2024

الإعلامي خالد أبو بكر

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إنه يجب التفرقة بين مصر باعتبارها الدولة المصرية صاحبة الحدود والسيادة، ومصر التي تلعب دور الوسيط وتضع في بالها القضية الفلسطينية وهي تتحدث مع الإسرائيلية .

وأكد خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، مساء الأربعاء، رفضه لأي مساس بالسيادة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع الاتفاقات المصرية تُحترم، وما تفعله مصر في سيناء كلام كبير جدًا.. وأكبر بكثير من أي اتفاقيات".

وواصل:"حاسبونا بالشبر.. شبر أرض هنام عليه، وأؤكد في الوقت نفسه أن الموقف في رفح صعب جدًا على أي بشر".

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خالد أبو بكر القضية الفلسطينية برنامج كل يوم على قناة ON الدولة المصرية صاحبة الحدود والسيادة
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