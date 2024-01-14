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وزيرا الأوقاف والعدل يقدمان واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر

08:25 م الأحد 14 يناير 2024
  • عرض 6 صورة
    عزاء والدة وكيل الأزهر
  • عرض 6 صورة
    عزاء والدة وكيل الأزهر
  • عرض 6 صورة
    عزاء والدة وكيل الأزهر
  • عرض 6 صورة
    عزاء والدة وكيل الأزهر
  • عرض 6 صورة
    عزاء والدة وكيل الأزهر
  • عرض 6 صورة
    عزاء والدة وكيل الأزهر
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كتب- محمد شاكر:
تصوير- هاني رجب:

أقيم منذ قليل عزاء والدة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وحرص الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل وعدد من المسؤولين على الحضور لتقديم واجب العزاء.

وفي وقت سابق، كتب وكيل الأزهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: سيقام عزاء والدتي الحبيبة المغفورة لها بإذن الله تعالى، الأحد بعد صلاة المغرب، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم.

عزاء والدة وكيل الأزهر محمد الضويني مختار جمعة عمر مروان وكيل الأزهر

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