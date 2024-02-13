وفاة الشيخ فوزي الزافزاف وكيل الأزهر الأسبق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل، الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

ومن جانبه نعى مجمع البحوث الإسلامية، الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق وعضو المجمع، والذي وافته المنية اليوم بعد عمر حافل بالعطاء العلمي والإداري، وقد تقلد الفقيد عدة مناصب أزهرية فكان فيها أنموذجًا مهمًا في العطاء.

وتقدم المجمع بخالص التعازي لأهل الفقيد ومحبيه، داعيا المولى -عز وجلّ- أن يجعل ما قدمه في صحيفة حسناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان على فراقه، وأن يجعل في أبناء الأزهر خلفًا يسيرون على الدرب نصرة للعلم ونشرًا للخير.