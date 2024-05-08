زجاجة البيرة وهدم الثوابت..فاطمة ناعوت ترد على مهاجمة مؤسسة "تكوين"

كتب- محمد فتحي:

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن الهجمة التي طالت مؤسسة تكوين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، استباقية.

وأضافت ناعوت، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الهجوم نتيجة عدم القراءة أو حضور المؤتمر أو معرفة الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر والجلسات الخاصة بالمؤتمر، قائلةً: "كل ما يُقال هو (خيبة أمل)".

وأشارت ناعوت إلى أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مركز تكوين قدمها الإعلامي عمرو عبد الحميد، لافتةً إلى أن المؤتمر كان على يومَين: اليوم الأول شملت أولى جلساته مرور نصف قرن على وفاة طه حسين، بالإضافة إلى جلسة بعنوان "فكر طه حسين تحت مجهر علوم الإنسان والمجتمع"، فضلًا عن طه حسين.

وأضافت الكاتبة أن اليوم الثاني للمؤتمر كان بعنوان "الفقه النقدي في العالم العربي قبولًا أم مواجهة؟"، بالإضافة إلى الفكر العربي المعاصر بين التجديد والتقليد، فضلًا عن "مستقبل الثقافة العربية قطيعة أم تواصل؟"، وأن المؤتمر لم يتطرق إلى الدين من قريب أو بعيد.

وأشارت فاطمة ناعوت إلى أن منتقدي المركز هم نفوس مرتعشة، متسائلةً: هل أحد المنتقدين سأل عن أهداف المؤتمر والجلسات؟!.

وتابعت ناعوت، أن الدعوة لإنشاء مركز آخر بزعم مناهضة مؤسسة تكوين، أكدت أنها لن ترد على أي انتقادات للمركز طالما لا يوجد أي دليل على صحة هذه الانتقادات.

وفي سياق متصل، ردت الكاتبة فاطمة ناعوت، على وجود "زجاجة بيره في الصور الخاصة بالمركز ، أكدت ناعوت أن أعضاء المركز تناولوا العشاء في أحد الفنادق قبل بدء المؤتمر، وحرص أعضاء المركز على التقاط الصور في أماكن متفرقة في الفندق.

وأكدت أن أعضاء المركز تناولوا العشاء في أحد الفنادق قبل بدء المؤتمر، إذ حرص أعضاء المركز على التقاط الصور في أماكن متفرقة في الفندق.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن الزجاجة المتواجدة في الصورة لا تعلم عنها شيئا.

وأوضحت: لم يتناول أحد من أعضاء المركز أو الضيوف المشاركين في المؤتمر أي مشروب به كحولات، والفندق به أجانب ومن الممكن أن تكون هذه الزجاجة تابعة لأجنبي متواجد في الفندق لكنها ليست تابعة لأي شخص من المركز أو الأعضاء المشاركين في المؤتمر.

وعرفت مؤسسة تكوين الفكر العربي نفسها من خلال موقعها الإلكتروني، ومن خلال رؤيتها؛ أنها مؤسسة تهدف إلى وضع الثقافة والفكر العربي في شكل جديد يشمل المجتمع العربي، والعمل على مد جسور التعاون مع الثقافات المختلفة.

وتقوم المؤسسة على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنَين.

وأضافت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها مؤسسة عربية هدفها تعزيز قيم الحوار البناء، ودعم الفكر المستنير والإصلاح الفكري وخلق فضاءات تقنية مناسبة تسمح بوصول منتجها الفكري المرئي والمسموع والمقروء إلى أوسع قاعدة ممكنة من الجمهور؛ عبر مجموعة من المفكرين والباحثين العرب.