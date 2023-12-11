تقسيط "المقايسة".. "الكهرباء" تُعلن تسهيلات جديدة للمخالفين وسارقي التيار



كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار اتخاذها عدة إجراءات في مصلحة المواطنين لتشجيعهم المضي قدمًا في تحويل نظام الممارسات لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة والعشوائية، وذلك بهدف حصول المواطنين على القيمة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء، بعيدًا عن الفواتير الجزافية والقراءات الشاذة.

يأتي في مقدمة التسهيلات لراغبي تركيب العدادات الكودية تقسيط قيمة المقايسة على 24 شهرًا، وتركيب العداد في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الشركة، أن المستندات والأوراق المطلوبة لتركيب العدادات الكودية هي:-

- صورة ممارسة الكهرباء تكون حديثة للمكان المراد تركيب عداد آلي.

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب الممارسة.

- صورة عقد المكان المراد تركيب العداد به سواء كان إيجار أو تمليك.

وأضافت الشركة، أنَّ الراغبين في تركيب العدادات الكودية يمكنهم التقديم عن طريق الإنترنت على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتهدف التسهيلات التي قدمتها الكهرباء إلى تشجيع المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدلًا من نظام الفواتير الجزافية، حيث يضمن العداد الكودي حصول المواطنين على القيمة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء.