هيئة قضايا الدولة: إقبال غير مسبوق من كافة الفئات العمرية على لجان الاقتراع

كتب- حسن مرسي:

أشاد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة، بدور الإعلام في تغطية العملية الانتخابية بحيادية شديدة وشفافية في هذا الاستحقاق الانتخابي الدستوري.

وأوضح الفخراني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية ON، مساء الأحد، أن هيئة قضايا الدولة تشارك في الإشراف على الانتخابات بنحو 2000 مستشار من إجمالي 5000 مستشار هم قوام هيئة قضايا الدولة، وأن نسبة مشاركة السيدات في الهيئة كبيرة من المستشارات، قائلا "نسبة النساء المستشارات عالية، ولدينا مستشارات تشغلن رئيسات للجان فرعية وعامة يعملن على قدم وساق مع زملائهم".

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات بهيئة قضايا الدولة بعضوية المجلس الأعلى العامة لمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأنه بالمتابعة لوحظ أن أغلبية اللجان فتحت في مواعيدها فيما بعض اللجان تأخرت بشكل طفيف بظروف ظروف الشبورة المائية، مواصلاً : "إقبال غير مسبوق من كافة الفئات العمرية على لجان الاقتراع، ولاحظنا إقبال شديد منذ الصباح الباكر والامن يقوم بدوره وهناك حالة هدوء في العملية الانتخابية".

وأكد "تعاملنا مع كافة الفئات كبار السن وكان المستشار يخرج لهم للقيام بالتصويت في حال عدم مقدرته وهذا متاح قانونًا بالإضافة لذوي الهمم والمكفوفين عبر جهاز مخصص وكذا النساء المنتقبات والدولة وفرت كافة اللوجستيات لإتمام عملية التصويت بنجاح".

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.