أستاذ علم اجتماع: اصطحاب الأطفال للجان الانتخاب يغرس فيهم الإيجابية والمشاركة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، إن الذهاب إلى صناديق الانتخاب يعتبر تلاقى لإرادة المجتمع مع إرادة الفرد، لتحقيق هدف معين، لافتا إلى أن كل فرد فى الوطن له تأثير ما دام له حق وواجب يسمح له بالمشاركة.

وتابع ، خلال حواره عبر فضائية الناس، اليوم الاثنين: "الدولة اعطت للمواطن حق الاختيار بالتالى أصبح عليه واجب المشاركة، كيفما يشاء يختار من يراه مناسبا، وعليه أن يشعر أن المجتمع محتاج إلى الوحدة والاصطفاف، ويحتاج إلى عمل جمعى لبناء وصناعة المستقبل".

وأوضح أستاذ علم الاجتماع،: "يجب علي الأسرة انها تدفع بعضها للمشاركة، وخاصة الشباب الذين يتوافدون على اللجان، وعلي الأسر اصطحاب الأطفال لتعليمهم الإيجابية والمشاركة، ونعلمهم من صغرهم إن هناك مجتمع يحتاج الى كل فرد فيه، وبالتالى هذا علاج للتطرف والأفكار الهدامة ".

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.