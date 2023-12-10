مبادرة "ابدأ" تكشف عن سبب الإقبال الكثيف للمصريين في الانتخابات الرئاسية

القاهرة- أ ش أ

أشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالمشهد الانتخابي المشرف للانتخابات الرئاسية، والذي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية بهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم؛ حيث شهدت اللجان الانتخابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وذكرت المبادرة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا المشهد الديمقراطي، الذي حرص فيه المواطنون على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، يؤكد ثقتهم في مؤسسات الدولة وحياديتها، وأن الشعب المصري هو من سيحدد رئيسه القادم لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وثمنت مبادرة "ابدأ" جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، فضلًا عن متابعتها المستمرة على مدار الساعة لتقديم كافة سبل الدعم، كما ثمنت الدور العظيم الذي يقدمه الشباب المتطوعين في تيسير تصويت الناخبين بكافة المحافظات.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.