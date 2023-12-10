وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويطالب الشباب بالمشاركة

كتب - محمد سامي

أدلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بصوته الانتخابي في الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الصيرفي الثانوية بنين، دائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة.

وأكد الوزير على أهمية المشاركة في الانتخابات لنثبت للعالم أننا نمارس ونشهد ديمقراطية سياسية حقيقية. بحسب ما قال.

وحث الوزير الشباب المصري على المشاركة في الانتخابات للتأكيد على امتلاك الوعي الحقيقي بأهمية مثل هذه الاستحقاقات الديمقراطية، ومؤكدا أن المصريين يثبتون دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي الحقيقي.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.