للسلاح دور.. عبد المنعم سعيد: القضية الفلسطينية لن تحل بالسياسة فقط

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية قضية جيل كامل، وبدأت الآن تدخل مع الجيل الجديد، وتحتوي على قدر كبير من العاطفة، مشيرًا إلى أن جزء من عدم الفهم للقضية الفلسطينية، يتمحور حول كيفية التعامل مع هذه القضية، فالبعض يريد استخدام السلاح والرد على ما تقوم به إسرائيل، والبعض يريد استخدام السياسة فقط.

وتابع سعيد، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن أي استراتيجية يجب ان تعتمد من العالم العربي، يجب أن تُوصلنا إلى حل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق هذه الاستراتيجية يكون من خلال الكثير من الوسائل، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر لا يجب أن ننظر إليه على أنه عدو أو منافسًا فقط، ولكنه طرف يجب أن نسعى لتحويلة من أجل تحقيق الأهداف العربية.

وأضاف أن الاستراتيجية المصرية لتحرير سيناء امتزج فيها السلاح بالسياسية، مشيرًا إلى أن قضايا التحرير وخلافه يجب أن يكون للسلاح فيها دور، فمثل هذه القضايا لا تحل فقط بالسياسة.