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بالشروط والضوابط.. "الكهرباء" تعلن عن أكبر مسابقة للتعيينات الجديدة

01:00 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023

مسابقة وظائف الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، كلًا حسب النطاق الجغرافي لكل شركة، وذلك من خريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

بالنسبة للمهندسين، تشمل تخصصات:
(كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي ) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، اما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة).

وتشمل تخصصات الفنيين (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).

ويتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل :
- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- اخصائي - كيميائي) عن 30 عامًا، ولوظيفة فني عن ٢٨ عاما خلال فترة الإعلان.
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.
- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

على الراغبين للعمل بهذه الوظائف تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.
https://eehc.gov.eg/jobs/jobs/alljobs.

ويبدأ التقديم لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وظائف الكهرباء مسابقة الكهرباء كهرباء مصر

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