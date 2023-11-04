عمرو القاضي: تحسين تجربة السائح في مصر هي الأهم على الإطلاق

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن تحسين تجربة السائح في مصر هي الأهم على الإطلاق، ضمن محاور استراتيجية الترويج السياحي لمصر، بداية من لحظة هبوطه بالمطار حتي عودته إلى بلاده، من خلال تحديات تحتاج إلى العمل على أرض الواقع وتطوير هذه التجربة، ومنذ عام بدأت وزارة السياحة والآثار في عملية تطوير شاملة.

وأضاف "القاضي" خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم بدء عملية التطوير الشاملة لمراكز الزوار بالمناطق الأثرية؛ للاستمتاع بتجربة أسهل وأسرع، وتحول رقمي كبير، وخدمات أخري، وعملية التطوير مستمرة.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه ما يُهم في الصناعات الخدمية بشكل خاص، الاستماع إلى تعليقات العملاء، وأن خدمة تلقى الشكاوى بدأت منذ عامين، بعدة لغات؛ لتقديم المساعدة إلى السائحين والاستماع إلى الشكاوى الخاصة بهم، قائلًا: "لما يكلمنا السائح ونسمع له ونحل له المشكلة، وقتها بيعرف إن فيه حد مهتم بيه و بالمشكلات الخاصة بيه".

وأشار القاضي إلى، أن كل نوع من السائحين له متطلبات وشكاوي مُختلفة، ويتم مخاطبة الفنادق حال ارتفاع أو هبوط تقييماتها وغيرها؛ للعمل على جذب السياح، وتحسين تجربة السائح بمصر.

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