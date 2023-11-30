"صحح قراءتك".. الأوقاف تطلق برنامجًا بالمساجد الكبرى لتصحيح التلاوة للجمهور

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تطلق وزارة الأوقاف، بعد صلاة العشاء، اليوم الخميس، برنامج "صحح قراءتك" بالمساجد الكبرى، على أن تكون البداية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله وعنها وأرضاها بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن البرنامج يتيح لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه حال وجود درس بالمسجد يكون الدرس في حدود 10 دقائق يبدأ عقبه مباشرة مجلس التلاوة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنها كثفت المسابقات القرآنية المحلية والعالمية خلال الفترة من 2014م وحتى 2023م، والتي منها : مسابقة "كبار الحفظة "، مسابقة "رمضان للناشئة "، مسابقة معاني القرآن الكريم "جزء عم" الجزء الثلاثين من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا ، " المسابقة المحلية للقرآن الكريم ، مسابقة المديريات الإقليمية لحفظ القرآن الكريم ، المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات المعتمدات في حفظ القرآن الكريم مع تفسير جزء "عم"، مسابقة الأسرة القرآنية، مسابقة "مبادرة اكتشاف".