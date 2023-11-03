محلل سياسي فلسطيني: بكيت من هول ما رأيته في مستشفى الشفاء

(مصراوي):

قال الدكتور جهاد أبو لحية المحلل السياسي الفلسطيني، إن إجلاء الرعايا الأجانب من قطاع غزة ليس له علاقة بتوسع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإنما جاء نتيجة ضغط الدول التي أجربت الاحتلال على السماح للأجانب بالخروج بشكل سريع من القطاع.

وأضاف الدكتور جهاد أبو لحية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جميع المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة ووضع المصابين في حالة حرجة للغاية، مستطردا :"أنا بكيت من هول ما رأيته في مستشفى الشفاء".

وطالب المحلل السياسي الفلسطيني، بضرورة فتح معبر رفح في هذه الفترة الحرجة، موضحا أنه أمر مهم لتخفيف ما يحدث في قطاع غزة جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي يمر بأزمات إنسانية خانقة.