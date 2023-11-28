9 مستندات مطلوبة لتوصيل مرافق دائمة للعقارات

كتب- محمد نصار:

يسعى الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات للحصول على تراخيص مرافق دائمة للعقارات التي يسكنون فيها من أجل التمتع القانوني بهذه الخدمات الأساسية.

ويتطلب ذلك الحصول على تصريح مطابقة وتوصيل مرافق دائمة (كهرباء - غاز - مياه - صرف صحي) من الجهات المختصة.



وحددت محافظة القاهرة المستندات المطلوبة للحصول على تصريح توصيل مرافق دائمة، على النحو التالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

3- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر من الجهة الإدارية.

4- شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.

5- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.

6- صورة ترخيص المبنى.

7- لوحة معماري (الوجهات - البدروم - الأرضي - الأدوار المتكررة - السطح).

8- لو حة إنشائي للمحاور والأعمدة (معتمدة من الجهة الإدارية).

9- صورة فوتوغرافية للعقار من الأربع جهات.