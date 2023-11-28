أنتم سفراء الوطن.. "وكيل الشيوخ" يدعو المصريين في الخارج إلى الاحتشاد والمشاركة في انتخابات الرئاسة

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، المصريين في الخارج، إلى الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها في الخارج بعد أيام، والمحدد لها 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، بجميع القنصليات والسفارات ومقرات الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم.

وأكد أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن المصريين في الخارج هم سفراء الوطن، قدموا الكثير لبلدهم، والآن هم على موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهورية، في توقيت مهم تمر فيه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، بأحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.

وأضاف أبوشقة أن حق الانتخاب من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن، وحرص عليها المشرع الدستوري، وأحاطه بعدد من الضمانات وأن المشاركة تأتي ترسيخًا للقيم الديمقراطية التي

ترعاها الدولة المصرية.

وتابع وكيل أول الشيوخ بأن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة قامت بدور كبير في التجهيز لهذا الماراثون

الانتخابي الكبير، منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشح من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الإجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافية.