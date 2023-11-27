أستاذة بالجامعة الأمريكية: التعامل الأخلاقي ضروري أثناء تناول التحقيقات الصحفية

كتب- إسلام لطفي:

قالت رشا قنديل، الأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن إنتاج التحقيقات الصحفية تتطلب تحديد خريطة مصادر وذكر الأطراف الأساسية مثل المتلقي والمخرجين والضحايا ومقابلات المساءلة.

وأضافت قنديل، خلال ورشة عمل بعنوان "التحقيقات الصحفية.. دليل مهني وأخلاقي"، ضمن جلسات منتدى مصر للإعلام، اليوم الإثنين، أن الاستثمار في التحقيقات هو مهمة رؤساء التحرير، والذي ينقسم إلى العائد من التحقيقات والتفكير في المخاطرة مقابل الإنجاز والوقت والقيمة المضافة، وهل ستتم إضافة شيء إلى الصالح العالم من التحقيق والأثر منه.

وأكدت الأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أهمية التعامل المهني مع التحقيقات الحساسة؛ خصوصًا أن حق الرد مكفول لأي طرف حكومي أو غيره في التحقيق، مشددةً على ضرورة التعامل الأخلاقي مع التحقيق والأفراد.

ولفتت قنديل إلى أهمية التعامل مع المؤسسات التي تتعامل مع الوثائق والتسريبات والتحقيقات الاستقصائية، علاوة على ترتيب المصادر حسب الأولوية ومراجعة جودة التحقيق.