خيري رمضان: السكر فقد عقله في الأسواق.. ووزير التموين هو المسئول

علق الإعلامي خيري رمضان، على أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق أمام المواطنين، قائلا: "السكر الذي تنتجه مصر فقد عقله خرج ولم يعد ووصل سعر الكيلو لـ55 جنيه".

وأكد "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن وزير التموين هو المسئول عن مزاج المصريين والطعام، موجهًا سؤال عن أسباب ارتفاع أسعار السكر وعدم وجودة في الأسواق، مشددًا على أنه من المفترض أن يكون هناك مخزون من السكر.

وأشار إلى أن وزير التموين أكد أن سعر السكر 24 جنيه لكن المحتكرين يبيعونه بـ50 جنيه، متابعًا: "الوزير أعطى محتكرين سلع السكر 10 أيام لتخفيض السكر.. لو السعر منزلش هنعمل تسعيرة جبرية".

وأضاف أنه ليس لأحد القدرة عن الاستغناء عن السكر، ولابد من التحرك السريع والعاجل ضد المحتكرين ولابد من محاكمة عاجلة، مؤكدا أن المحتكرين يلعبون في الأمن الغذائي وتوفير هذا الأمن مطلوب.