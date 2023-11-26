بعد وصوله إلى 50 جنيهًا.. الغرف التجارية تكشف السعر العادل للسكر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد أزمة في توفير سلعة السكر، مبينًا أن الأسعار التي تتردد في الشوارع مبالغ فيها جدا.

وأضاف "المنوفي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد أن سعر كيلو السكر في الأسواق غير طبيعي، مقترحًا إنشاء منظومة لتداول وبيع السكر.

وأشار المنوفي، إلى أنه لا مشكلة في سكر التموين ولكن سعر كليو السكر وصل إلى 50 جنيهًا وهو مبالغ فيه، موضحًا أن السعر العادل للسكر لا يتعدى 27 جنيهًا.

وشدد المنوفي، على ضرورة ضبط مراحل تداول السكر في الأسواق، رافضا تطبيق نظام التسعيرة الجبرية الذي اقترحه وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق وعدم توفيره، وسيكون وراءها عواقب وخيمة وفتح مجالات للأسواق السوداء للانتفاع من الأزمة واستغلالها.

وتابع: "هناك العديد من يستغلون الأزمة والانتفاع منها"، موضحا أن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة لم تحقق هدفها الآن في ظل عدم الالتزام من التجار.