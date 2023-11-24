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للمرة الأولى.. "الأوقاف" تقيم مقرأة للواعظات - بث مباشر

10:55 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أقامت وزارة الأوقاف، صباح الجمعة، مقرأة للواعظات للمرة الأولى، بمسجد شرق المدينة بمحافظة الإسكندرية.

وعقدت المقرأة بحضور الكثير من الواعظات المعتمدات بالوزارة، الذين قرأن آيات من الذكر الحكيم.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإقحام الواعظات في أنشطة المساجد، وضمن خطة الوزارة لتكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات، لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لكل تفاصيل العمل على جميع المساجد.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لأول مقرأة للواعظات، عبر الرابط التالي:

وزارة الأوقاف مقرأة للواعظات مسجد شرق المدينة الإسكندرية

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