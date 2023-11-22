حالة الطقس.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الخميس 23 نوفمبر

كتب- محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان، اليوم الأربعاء- أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 26 17

بنهــــا 26 16

دمنهور 25 15

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 26 16

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

دمياط 24 16

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 25 14

رفح 24 14

رأس سدر 26 18

نخل 24 08

كاترين 20 08

الطور 26 16

طابا 24 16

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 23 13

مطروح 25 13

السلوم 22 13

سيوة 23 10

رأس غارب 27 18

الغردقة 30 18

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 19

شلاتين 28 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 25 16

بني سويف 25 14

المنيا 26 11

أسيوط 27 11

سوهاج 27 13

قنا 27 15

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادي الجديد 29 15

أبوسمبل 29 14