إعلان

BBC

خريطة الأمطار.. تعرف على حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

10:01 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    الطقس غدا مائل للحرارة وتحذيرات من شبورة مائية في الصباح
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 9 صورة
    الطقس غدا مائل للحرارة على أغلب الانحاء
  • عرض 9 صورة
    الطقس اليوم مائل للحرارة على محافظات القاهرة والوجه البحري
  • عرض 9 صورة
    مائل للحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال 6 أيام، بداية من اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، إلى الاثنين 27 نوفمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء:

يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إما عن فترات الليل يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن حالة البحر المتوسط، فأصبحت حركته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، تأتي حركته من خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية.

طقس الخميس والجمعة:

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت:

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وذلك بنسبة حدوث (30% تقريبا).

ويسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

FB_IMG_1700582896624

طقس مائل للحرارة شبورة مائية القاهرة الكبرى الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الرياضة: الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة أوليمبية عالمية بمساحة 5 ملايين متر
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market