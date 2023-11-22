خريطة الأمطار.. تعرف على حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

كتب- محمد شاكر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال 6 أيام، بداية من اليوم الأربعاء 22 نوفمبر، إلى الاثنين 27 نوفمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء:

يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، إما عن فترات الليل يسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن حالة البحر المتوسط، فأصبحت حركته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، تأتي حركته من خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الأمواج بين متر إلى 1.5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية.

طقس الخميس والجمعة:

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت:

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

طقس الأحد والاثنين:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وذلك بنسبة حدوث (30% تقريبا).

ويسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.