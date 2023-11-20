في اليوم العالمي للطفل.. مرصد الأزهر: أطفال غزة قربان الأيديولوجية الصهيونية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد مرصد الأزهر، أن هناك 2000 طفل فلسطيني تحت أنقاض المنازل المدمرة بقاذفات الاحتلال المحرمة دوليًّا، هذا بخلاف 5000 طفل دفعوا حياتهم ثمنًا للأيديولوجية الصـ هـ يونية الفاسدة التي تستخدم الأطفال قربانًا لمصالحها الاستعمارية في أرض فلسطين التاريخية، في يوم الطفل العالمي، الذي شُرع لحماية الطفل عالميًّا والحفاظ على رفاهيته.

وأكد في بيان له، الاثنين، أنه إذا كان وقف إطلاق النار مرهون بموافقة الجانب الصـ هـ يوني وفق أجندته العسكرية الدموية في غزة فإن الحديث عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها حماية حياة الطفل يجب التوقف عنها نهائيًّا في ظل ازدواجية المعايير الدولية التي تنظر إلى الطفل الفلسطيني كإنسان من الدرجة الثانية لا يتساوى مع أقرانه في الغرب.

وشدد مرصد الأزهر، على أن الصور المتداولة لا تظهر حجم الوضع الكارثي لأطفال غـ زة، متابعا:"لا نتحمل كأفراد عاملين في المضمار الإعلامي والبحثي مشاركة ما نراه من أشلاء وجثث مشوهة الملامح لا يمكن حتى حملها بفعل القاذفات الفسفورية وغيرها من أسلحة محرمة وفق القانون الدولي والتي تصدر إلى هذا الكيان على مرأى ومسمع المنظمات المعنية دون تحرك جاد منذ عشرات السنوات لوضع حد لهذا".