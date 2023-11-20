الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

كتبت -داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن في مصر، مشيرة إلى أننا في النصف الثاني من فصل الخريف، وأجوائه تكون أشبه بالأجواء الشتوية.

وأشارت غانم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن اليوم هو ذروة موجة الطقس السيىء التي تتعرض له البلاد، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى سقوط الأمطار على أغلب انحاء الجمهورية.

ولفتت إلى أن أكثر المحافظات تأثرا بموجة الطقس السيىء كانت السواحل الشمالية، كما وصلت سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة، وكان مثيرا للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، منوهة بأن التقلبات الجوية مستمرة غدا ولكن ستكون أقل حدة من اليوم.