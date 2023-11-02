قرار حكومي باعتبار ربان وبحارين مفقودين من الأموات.. من هم؟

كتب - مصراوي:

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، ربان وبحارين اثنين مفقودين من الأموات، بحسب الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929.



ونص قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، على أنه يعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه الربان حسام ثابت عبد الحفيظ، محل الإقامة، الدخيلة - محافظة الإسكندرية والمفقود في حادث حريق السفينة M/V: BEATA قبالة السواحل التركية بتاريخ 2022/12/20.

ويعتبر ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه كل من: البحار سامح سيد شعبان كامل، محل الإقامة: قرية العريان بمحافظة الفيوم، والبحار محمد جمال عبد الناصر زكريا، محل الإقامة: سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، واللذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة M/V CHANGE قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 2022/7/14.