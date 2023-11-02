بدء التقدم للحصول على تصريح خطابة بالأوقاف.. الفئات والشروط والأوراق المطلوبة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه الفئات التي يحق لها التقدم لاستخراج تصريح خطابة بالمكافأة على بند التحسين هم:

- خريجو جامعة الأزهر العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

- خريجو مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.

- الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين في الدراسات الإسلامية أو العربية أو التربوية من جميع الجامعات المصرية.

- أوائل الكليات الحاصلين على مرتبة الشرف من جميع كليات وأقسام القرآن الكريم و الشريعة الإسلامية واللغة العربية بالجامعات المصرية.

وشددت وزراة الأوقاف، على أن السابع من نوفمبر الجاري هو آخر فرصة للتقديم، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وينشر "مصراوي" الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تصريح خطابة بالمكافأة على النحو التالي:

- التقدم لملء النموذج المرفق عبر الرابط التالي:اضغط هنا

- تعقد الاختبارات التحريرية للمتقدمين بمقر المديريات الإقليمية.

- يتم عقد اختبارات شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية في الأماكن التي تحددها الوزارة.

- بعد اجتياز المقابلة الشخصية يتم استخراج تصريح خطابة للناجحين.

- تقوم المديريات الإقليمية بتوزيع الناجحين في المساجد التي تحتاج خطباء مكافأة.

- تقديم نسخة من المؤلفات لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على تصريح خطابة.

- يحق لوزير الأوقاف استثناء أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالكفاءة، من اختبارات القبول.

- يتقدم الناجحين بإفادة من مكان العمل الخاص بهم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور شخصية.

- يلتزم الناجحين بالمساجد التي سيتم توزيعهم عليها من قبل المديريات الإقليمية.