وزير الصحة يكشف حقيقة وجود سفن طبية على السواحل المصرية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر لا تحتاج إلى إقامة مستشفيات ميدانية، موضحًا أنه لدى الحديث عن المستشفيات الميدانية لابد من التفرقة بين رفح المصرية والفلسطينية؛ حيث أن محافظة شمال سيناء بها مستشفيات ما بين العريش العام وبئر العبد والشيخ زويد تصل إلى 400 سرير.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية ON، مساء الأحد، أنه تم تحديد موقع في رفح الفلسطينية لإنشاء مستشفيات ميدانية للدول التي تريد ذلك.

ونفى الدكتور خالد عبدالغفار، بأن تكون هناك سفن تعمل كمستشفيات ميدانية لدول تم رسوها على السواحل، موضحًا: "لم ترسو أي سفينة تعمل كمسشفى ميداني على سواحلنا حتى الآن".