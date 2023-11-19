الطقس السيئ.. الصحة توجه 8 نصائح عاجلة للمواطنين

كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضربت موجة من الطقس المتقلب 5 محافظات مصرية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك عقب تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية حول الموجة المحتملة.

وأضاف "عبدالغفار" في منشور توعوي، أنه يجب على مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية القيام بالآتي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنباً لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقاً لإرشادات الطبيبة.

وشدد "عبدالغفار" على ضرورة الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لتقوية المناعة ضد العدوى، موضحا أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه حال الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية، يجب استشارة الطبيب المختص.