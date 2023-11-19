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BBC

"الجيزة" تُعلن عن فرص عمل متاحة بتخصصات مختلفة

09:00 ص الأحد 19 نوفمبر 2023

اللواء أحمد راشد

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كتب- محمد أبو بكر:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن توافر فرص عمل بشركة جرين لاند ترافيل، بتخصصات متعددة.
أضافت الجيزة، وفق منشور لها عبر فيسبوك، أنه فرص العمل المتاحة وشروطها، تكون كالآتي:
- سائق (لا يشترط سن / يوجد رخصة درجة أولى وثانية).
- ميكانيكي (لا يشترط سن / مواعيد العمل من 8 ص إلى 7 م).
- مساعد ميكانيكي (مواعيد العمل من 8 ص إلى 7 م.
- عامل غسيل سيارات (مواعيد العمل من 8 ص إلى 7 م).
وأوضحت المحافظة، أن التقديم إلى فرص العمل المتاحة، يكون بالحضور إلى مقر الجهاز بالعنوان الآتي: (300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني) أو الإتصال عبر الأرقام التالية: (35711198 – 35720825).
وأشارت إلى أن المواعيد تكون يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الـ 2 عصرًا.

الجيزة تُعلن عن فرص عمل متاحة

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وظائف الجيزة فرص عمل أحمد راشد

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