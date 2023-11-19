"الجيزة" تُعلن عن فرص عمل متاحة بتخصصات مختلفة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن توافر فرص عمل بشركة جرين لاند ترافيل، بتخصصات متعددة.

أضافت الجيزة، وفق منشور لها عبر فيسبوك، أنه فرص العمل المتاحة وشروطها، تكون كالآتي:

- سائق (لا يشترط سن / يوجد رخصة درجة أولى وثانية).

- ميكانيكي (لا يشترط سن / مواعيد العمل من 8 ص إلى 7 م).

- مساعد ميكانيكي (مواعيد العمل من 8 ص إلى 7 م.

- عامل غسيل سيارات (مواعيد العمل من 8 ص إلى 7 م).

وأوضحت المحافظة، أن التقديم إلى فرص العمل المتاحة، يكون بالحضور إلى مقر الجهاز بالعنوان الآتي: (300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني) أو الإتصال عبر الأرقام التالية: (35711198 – 35720825).

وأشارت إلى أن المواعيد تكون يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الـ 2 عصرًا.

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